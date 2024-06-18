Thibaut Courtois'in Arda Güler paylaşımı beğeni topladı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois'in milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım viral oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında Gürcistan ile Almanya'nın Dortmund şehrindeki BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Mert Müldür'ün attığı golle 3-1 sonuçlandı.
Genç yıldız Arda Güler'in, Gürcistan ağlarına 66. dakikada attığı muhteşem golü ilk kutlayan Real Madrid'den takım arkadaşı Belçikalı kaleci Thibaut Courtois oldu.
Belçikalı kaleci Courtois sosyal medya hesabından Arda Güler için 'Ardaaa Abi' ifadelerini kullandı.
Courtois'nın bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.