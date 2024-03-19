İspanya'da vergi kaçıran Arda Turan'a hapis cezası

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Arda Turan, 2015 ve 2016 yıllarında İspanya'da işlediği iki kişisel gelir vergisi kaçakçılığı suçu nedeniyle bir yıl hapis ve 633 bin avro para cezası aldı.

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İspanya'da vergi kaçıran Arda Turan'a hapis cezası

Geçtiğimiz yıl futbolu bırakarak teknik direktörlüğe başlayan Arda Turan, 2015 ve 2016 yıllarında Barcelona forması giyerken İspanya'da işlediği iki kişisel gelir vergisi kaçakçılığı suçu nedeniyle bir yıl hapis ve 633.000 avro para cezası aldı.

İspanyol haber ajansı Agencia EFE'ye göre, yıllarca Atletico Madrid ve Barcelona formaları ile yurt dışında futbol oynayan eski milli futbolcu suçunu kabul etti. Turan, hapis cezasının iki yıldan az olması sebebiyle sadece para cezası ödeyecek.

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