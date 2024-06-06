İsmail Kartal'dan Suudi Arabistan açıklaması: Teklif aldı mı?

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, Suudi Arabistan temsilcisinden kendisine gelen teklifi doğruladı.

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İsmail Kartal'dan Suudi Arabistan açıklaması: Teklif aldı mı?

Süper Lig’de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile yollarını ayıran İsmail Kartal geleceğine ilişkin konuştu.

Suudi Arabistan temsilcisi Al Taawoun’dan teklif aldığı iddia edilen Kartal, Haber Global’den Sercan Hamzaoğlu’na yaptığı açıklamada kendisine gelen teklifi doğruladı.

Kartal konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kulüple bağlantılı bir menajer beni aradı. Suudi Arabistan’da çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de ‘Neden olmasın’ dedim ama daha resmi bir teklif yok. Rakam konusunda da bir konuşma yapmadık. Kulüpten resmi teklif gelirse gidip görüşeceğim” dedi.

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