Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a 10 milyon TL'lik tazminat davası

Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında söylediği sözlere karşılık Acun Ilıcalı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım hakkında 10 milyon TL tazminat davası açtı.

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Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a 10 milyon TL'lik tazminat davası

Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın sözlerini mahkemeye taşıdı.

Yağız Sabuncuoğlu, Acun Ilıcalı'nın, asılsız iddia ve hakaretleri için Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ve 10 milyon TL tazminat davası açtığını aktardı.

AZİZ YILDIRIM, ACUN ILICALI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı hakkında "Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra'da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra'da değil Roma'da görüştüm. Geri zekâlı Acun.” ve "2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te Fetöcülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum. Adnan Oktar'a sadece 1 sene gittim diyor ama 9 sene gitmiş. Hakkında yazılan 3 bin 500 sayfalık fezlekeyi okudum” demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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