A Milli Takım, Polonya'da

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesinde Polonya ile oynayacağı özel maç için ülkeye gitti.

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A Milli Takım, Polonya'da

Bologna Havalimanı'ndan kalkan uçakla yaklaşık 1,5 saatlik uçuşun ardından Poznan Havalimanı'na ulaşan A Milli Takım ve beraber seyahat ettiği Ümit Milli Takım kafilesini, burada T.C. Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ve beraberindeki heyet karşıladı. A Milli Takım kafilesinde TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. A ve Ümit Milli Takım, daha sonra birlikte kamp yapacakları Opalenica Kasabası'ndaki tesise geçti.


İtalya'da dün A Milli Takım ile Ümit Milli Takım arasında oynanan karşılaşmada, İtalya - Türkiye A Milli özel maçına ilk 11'de başlamayan futbolcular görev alırken, Türkiye ile İskoçya özel maçı için Ümit Milli Takım'da görevlendirilen Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, yeniden A Milli Takım'ın EURO 2024 geniş kadrosuna katıldı.

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Kaynak: İHA

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A Milli Takım Polonya
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