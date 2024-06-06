Adana Demirspor'da Murat Sancak başkanlığa geri döndü

Adana Demirspor'de Murat Sancak, başkanlığa geri döndüğünü açıklayarak, yeni yönetim kurulunu duyurdu.

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Adana Demirspor'da Murat Sancak başkanlığa geri döndü

Adana Demirspor’da Murat Sancak, X hesabından, kulübün yeni yönetim kurulunun belirlendiğini duyurarak başkanlığa geri döndüğünü açıkladı.

Yönetimin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Sancak, "Mücadeleye devam. Hep birlikte oyunları bozacağız. Hevesler kursaklarda kalacak." ifadesini kullandı.

Sancak'ın başkanlığındaki 13 kişilik yönetim kurulunda, Metin Korkmaz ikinci başkanlığa, Hasan Surözü başkan vekilliğine, Murat Sancak'ın kuzeni olan Ethem Sancak'ın oğlu Ali Sancak da as başkanlığa getirildi.

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, görevini 25 Şubat'ta Metin Korkmaz'a devretmişti.

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