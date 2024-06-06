Fenerbahçe Spor Kulübü'nden "YKS" açıklaması: Olası gürültüden dolayı özür dileriz

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı YKS ile denk geliyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oluşabilecek olası gürültü veya trafik yoğunluğu gibi etkilerden dolayı çevremize vereceğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diliyoruz" denildi. Fenerbahçe'nin 2018'deki başkanlık seçimleri de LGS sınavına denk gelmiş ve veliler şikayet etmişti.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden "YKS" açıklaması: Olası gürültüden dolayı özür dileriz

ÖSYM tarafından üniversite adaylarına yönelik 8-9 Haziran'da YKS düzenlenecek. YKS'ye toplam 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak.

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin düzenleneceği 8 Haziran Cumartesi günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Değerli üyelerimiz ve komşularımız, 8-9 Haziran 2024 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştireceğimiz Olağan Seçimli Genel Kurul toplantımızın, üniversite sınavına denk gelmesi sebebiyle, oluşabilecek olası gürültü veya trafik yoğunluğu gibi etkilerden dolayı çevremize vereceğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diliyoruz. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyoruz. Tüm öğrencilerimize YKS sınavında başarılar diliyoruz.”

Öte yandan, Fenerbahçe'nin 2018'deki Başkanlık seçimi de LGS sınavına denk gelmiş, veliler ulaşım zorluğu ve gürültü konusunda şikayetlerini dile getirmişti.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi: Ali Koç ve Aziz Yıldırım yönetim kurulu listelerini açıkladıFenerbahçe'de başkanlık seçimi: Ali Koç ve Aziz Yıldırım yönetim kurulu listelerini açıkladıSpor

Etiketler
YKS Fenerbahçe Fenerbahçe kongresi
Son Güncelleme:
Okan Buruk için özel tören: Galatasaray, birlikteliğini yeniliyor Okan Buruk için özel tören: Galatasaray, birlikteliğini yeniliyor
Yargı dizisi final yapınca yeni adresi belli oldu! Başrol kadrosunda yer alacak Yargı dizisi final yapınca yeni adresi belli oldu! Başrol kadrosunda yer alacak
Teşkilat'tan adı silinmişti! TRT1 oyuncusunun yeni adresi belli oldu Teşkilat'tan adı silinmişti! TRT1 oyuncusunun yeni adresi belli oldu
Icardi'den Galatasaray taraftarını korkutan hamle! Icardi'den Galatasaray taraftarını korkutan hamle!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
SGK uzmanı tarih verdi... Memur, emekli ve asgari ücretli için zam senaryoları Memur, emekli ve asgari ücretli için zam senaryoları
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Akşener iddialarına yanıt: İhtimal vermek istemem İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Akşener iddialarına yanıt
Gerçek Gündem duyurmuştu... Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi! Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi!
Anket: CHP'nin oy oranı, AKP'yi geçti! İşte partilerin oy oranları... Anket: CHP'nin oy oranı, AKP'yi geçti