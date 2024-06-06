Ergin Ataman ihraç edildi, sinirine hakim olmadı: Hakem sözleri Yunanistan'da gündem oldu
Panathinaikos Koçu Ergin Ataman, Olympiakos maçında iki teknik faulle oyundan atılmasının ardından sinirine hakim olamadı. Türk koç, soyunma odası koridorunda söylediği sözlerle Yunanistan'da gündem oldu.
Ergin Ataman, Yunanistan’da gündem oldu.
Dün, Yunanistan Ligi final serisi ilk maçında Olympiakos, Oaka deplasmanında Panathinaikos’u 89-94 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Panathinaikos’un baş antrenörü Ergin Ataman, maçın bitimine 2 dakikadan az bir süre kala, aldığı ikinci teknik faulle oyundan ihraç edildi.
Parkeden ayrılıp soyunma odasına gittiği sırada Ataman, hakemleri alkışlayarak protesto etti.
Sinirini soyunma odası koridorunda da tutamayan Ataman, “Yunanistan’daki önemli futbol maçlarını neden Yunan hakemlerin yönetmediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Serinin devamına yabancı hakem istiyorum aksi halde sonucun belirlenmiş olduğunu görüyorum” ifadelerini kullandı.
Ataman’ın bu sözleri, Yunan basınında ciddi yankı buldu.
Kaynak: Gerçek Gündem