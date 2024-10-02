İsmail Kartal'dan 'Süper Lig'e Dönecek' İddialarına Yanıt

Süper Lig'te Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüp ile anlaşmayan teknik direktör İsmail Kartal hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre İsmail Kartal'ın Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kayserispor'un, İsmail Kartal ile temasa geçeceği öne sürüldü.

Kayserispor'a transfer olacağı iddialarına ilişkin Sabah'a konuşan İsmail Kartal, iddiaları net bir dille yalanlayarak "Şu an sadece dinleniyorum. Başka bir şey düşünmüyorum. Herhangi bir takım ile ilgili girişimim ya da görüşmem yok" dedi.