İsmail Kartal Kararını verdi! Asensio Rövanşta İlk 11'de Yer Alacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze'yle oynanacak rövanş maçında Asensio'yu ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın, İspanyol yıldızı maç planının merkezine yerleştirdiği öne sürüldü.

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İsmail Kartal Kararını verdi! Asensio Rövanşta İlk 11'de Yer Alacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'yle karşılaşacak Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı netleşti. Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği ilk mücadelede tam hazır olmadığı gerekçesiyle kulübede bekleyen Asensio, 69. dakikada Bartuğ Elmaz'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

TÜM PLAN ONUN ÜZERİNE KURULDU

Milliyet'in haberine göre Kartal, Polonya'da oynanacak rövanşta tüm oyun planını 30 yaşındaki futbolcu üzerine kurdu. Deneyimli teknik adamın, hücumdaki en önemli kozunu Asensio olarak belirlediği ve yıldız oyuncuya ilk 11'de görev vereceği öne sürüldü.

İsmail Kartal Kararını verdi! Asensio Rövanşta İlk 11'de Yer Alacak - Resim : 1

Geçen sezon forma giydiği takımda 13 gol ve 14 asistlik performans sergileyen İspanyol futbolcunun, yeni sezonda İsmail Kartal'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olması bekleniyor. Teknik heyetin yaptığı değerlendirmelerde de Asensio'nun takımın hücum organizasyonundaki kilit rolüne dikkat çekildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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