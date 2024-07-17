İsmail Kartal Kalp Krizi mi Geçirdi? Açıklama Geldi

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, kalp krizi geçirdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya hesapları İsmail Kartal’ın kalp krizi geçirdiği yönünde paylaşımlarda bulundu. BU bilgi kısa süre içinde sosyal medyada yayılırken, Kartal’dan açıklama geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İsmail Kartal şunları kaydetti:

“Her sene olduğu gibi bu yıl da düzenli sağlık kontrollerim için hastanede çeşitli kontroller yaptırdım. Ancak ortalıkta yayılmış olan kalp krizi geçirdiğim iddiası doğru değildir. Siz çok değerli takipçilerimi, sevdiklerimi ve taraftarlarımı böyle yanlış bir haberle meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Şu an sağlığımla ilgili herhangi bir durum yoktur. Tüm araya soranlara çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler.”