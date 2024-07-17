Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu

Trednyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki yıldız oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek."

Kaynak: AA