Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu
Fenerbahçe, Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin'ini açıkladı. Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Trednyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki yıldız oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek."
Kaynak: AA
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