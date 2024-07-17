Süper Lig'de Sürpriz Ayrılık! FIFA Kokartlı Ünlü Hakem, Görevini Bıraktı

Uzun yıllardır Süper Lig'de görev yapan FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy, hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı.

Süper Lig'de Sürpriz Ayrılık! FIFA Kokartlı Ünlü Hakem, Görevini Bıraktı

Süper Lig'de orta hakemlik sonrası VAR hakemliği görevini yürüten FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy, hakemlik kariyerini noktaladığını açıkladı.

'ÜZDÜĞÜM KİMSE VARSA HAKKINI HELAL ETSİN'

Kararını yaptığı bir açıklamayla duyuran Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:

"Dün itibariyle hakemlik ile ilişkimi tamamen kestim. Artık sizlere dışarıdan bir arkadaşınız olarak destek vereceğim. Hakemlik yaptığım süre boyunca istemeden de olsa üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin, bende yana da helal olsun.

Sizlerle çalışmak büyük bir keyifti. Umarım bir birinize sahip çıkarak, başarılarla dolu, gönlünüze göre sezonla geçirirsiniz. Baki'nin dediği gibi; "Avazeyi bu aleme Davud gibi sal / Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş" Hoş bir seda bıraktıysak ne mutlu bize. Kalın sağlıcakla"

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