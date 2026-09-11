İsmail Kartal Bu Şekilde Dönmüş: İşte Sürecin Perde Arkası

Fenerbahçe’de Roma maçı sonrası istifa eden İsmail Kartal, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından görevine devam etme kararı aldı. Kartal’ın kararını değiştirmesinde Aziz Yıldırım ve yöneticilerin "Yola seninle devam etmek istiyoruz" mesajının etkili olduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
İsmail Kartal Bu Şekilde Dönmüş: İşte Sürecin Perde Arkası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'de İsmail Kartal görevine devam etme kararı aldı. Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal arasında yaşananlar ortaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa etmişti. Ancak bugün yapılan görüşmelerin ardından Kartal görevine devam etmeye karar verdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada deneyimli çalıştırıcının yarın takımın başında yer alacağı duyuruldu.

AKŞAMÜSTÜ GELDİ

TRT Spor'un haberine göre Aziz Yıldırım, dün İsmail Kartal’a biraz dinlenmesini söyledi. Bugün ise İsmail Kartal kendi kararıyla antrenmana çıkmadı. Daha sonra Kartal, akşamüstü kulübe gelerek Aziz Yıldırım ve yöneticilerle bir araya geldi.

Habere göre yönetim, İsmail Kartal’a “Yola seninle devam etmek istiyoruz” dedi. İsmail Kartal da göreve devam edeceğini yönetime bildirdi. Alınan kararın ardından Fenerbahçe'de resmi açıklama ile yola devam edildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsmail Kartal Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Beşiktaş Maç Fazlasıyla Zirvede Kartal Maç Fazlasıyla Zirvede
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe'de İstifa Krizi Çözüldü: İsmail Kartal ile Devam Edilecek Fenerbahçe'de İstifa Krizi Çözüldü: İsmail Kartal ile Devam Edilecek
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Şimşek Duyurdu: En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Adım Bakan Şimşek Duyurdu: En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Adım
Mansur Yavaş'tan CHP ve YENİ Parti'ye Rest: 'Siyaset Defterini Kapatırım' Mansur Yavaş'tan CHP ve YENİ Parti'ye Rest
C31K İsimli Örgüte 22 İlde Düzenlenen Operasyonda 19'u Çocuk 32 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı! Okulları Kana Bulayacaklardı Okulları Kana Bulayacaklardı
Ünlü Şarkıcı Nev’den Üzen Haber! Çoklu Organ Yetmezliği Nedeniyle Entübe Edildi Ünlü Şarkıcı Nev’den Üzen Haber!
İstanbul'daki Kiracı Dehşetinde Kan Donduran Detaylar! Almanya'dan Gelen Ev Sahipleri Masraf Tartışmasında Öldürülmüş İstanbul'daki Kiracı Dehşetinde Kan Donduran Detaylar!