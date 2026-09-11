İsmail Kartal Bu Şekilde Dönmüş: İşte Sürecin Perde Arkası

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal görevine devam etme kararı aldı. Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal arasında yaşananlar ortaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa etmişti. Ancak bugün yapılan görüşmelerin ardından Kartal görevine devam etmeye karar verdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada deneyimli çalıştırıcının yarın takımın başında yer alacağı duyuruldu.

AKŞAMÜSTÜ GELDİ

TRT Spor'un haberine göre Aziz Yıldırım, dün İsmail Kartal’a biraz dinlenmesini söyledi. Bugün ise İsmail Kartal kendi kararıyla antrenmana çıkmadı. Daha sonra Kartal, akşamüstü kulübe gelerek Aziz Yıldırım ve yöneticilerle bir araya geldi.

Habere göre yönetim, İsmail Kartal’a “Yola seninle devam etmek istiyoruz” dedi. İsmail Kartal da göreve devam edeceğini yönetime bildirdi. Alınan kararın ardından Fenerbahçe'de resmi açıklama ile yola devam edildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi