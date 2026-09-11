Beşiktaş Maç Fazlasıyla Zirvede

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasının açılış maçında Erzurumspor FK’yı Tüpraş Stadı’nda ağırladı. Hakem Gürcan Hasova’nın yönettiği karşılaşmada siyah-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe deplasmanında alınan 2-1’lik derbi galibiyetinin ardından Erzurumspor karşısına çıkan Beşiktaş, karşılaşmaya etkili başladı. Beşiktaş aradığı golü 21. dakikada buldu. Kullanılan hücumun ardından ceza sahasında topla buluşan Emirhan Topçu, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 6 dakika sonra fark ikiye çıktı. 27. dakikada Leandro Trossard sahneye çıktı ve Beşiktaş’ın skoru 2-0’a taşıyan golünü kaydetti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan Beşiktaş, rakibine geri dönüş şansı vermedi. Siyah-beyazlıların üçüncü golü 81. dakikada geldi. İlhan Fakılı, Erzurumspor savunmasının arasından gelişen pozisyonda topu ağlarla buluşturarak skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.

LİDERLİĞİ KAPTI

Bu sonuçla puanını 12’ye yükselten Beşiktaş, maç fazlasıyla Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturdu. Erzurumspor FK ise Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetle 4 puanda kaldı. Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Amed Sportif'e konuk olacak. Erzurumspor FK ise Samsunspor’u ağırlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi