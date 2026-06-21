İsmail Kartal 3 Bölgeye Takviye İstedi

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi transferinin ardından gözler yapılacak yeni takviyelere çevrilirken, tecrübeli teknik adamın yönetime sunduğu transfer raporu da ortaya çıktı.

NTV Spor'da yer alan habere göre İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminden öncelikli olarak üç bölgeye takviye yapılmasını istedi. Deneyimli çalıştırıcının sağ bek, sol bek ve sağ kanat mevkilerinin güçlendirilmesini talep ettiği belirtildi.

FORVET HATTINA DA TAKVİYE HAZIRLIĞI

Yeni sezonda takımını 4-2-3-1 sistemiyle sahaya sürmesi beklenen Kartal'ın, yaklaşık bir ay sonra oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu karşılaşmalarında santrfor hattında yeni transfer Vedat Muriqi'ye görev vermeyi planladığı ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin bir forvet transferi daha yapmak istediği, ancak bu hamle için 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından girişimlerini hızlandıracağı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde yoğunlaşması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi