Zeljko Obradovic Yeniden Panathinaikos'ta

Panathinaikos, Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübü son olarak Ergin Ataman çalıştırmış ve sezonun bitmesiyle birlikte yollar ayrılmıştı.

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Zeljko Obradovic Yeniden Panathinaikos'ta
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Avrupa basketbolunun efsane başantrenörlerinden Zeljko Obradovic, yıllar sonra Panathinaikos’a geri döndü. Yunan ekibi, Ergin Ataman sonrası başantrenörlük görevine Sırp çalıştırıcıyı getirdi.

Yeşil-beyazlı ekibin Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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