Zeljko Obradovic Yeniden Panathinaikos'ta
Panathinaikos, Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübü son olarak Ergin Ataman çalıştırmış ve sezonun bitmesiyle birlikte yollar ayrılmıştı.
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Avrupa basketbolunun efsane başantrenörlerinden Zeljko Obradovic, yıllar sonra Panathinaikos’a geri döndü. Yunan ekibi, Ergin Ataman sonrası başantrenörlük görevine Sırp çalıştırıcıyı getirdi.
Yeşil-beyazlı ekibin Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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