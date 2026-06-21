A Milliler ABD Maçına Hazırlanıyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, grupta ABD ile oynayacağı son maçın çalışmalarına başladı. A Milliler, Paraguay yenilgisiyle grupta 0 puanda kalarak Dünya Kupası'nda bir üst tura çıkma şansını kaybetmişti.

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A Milliler ABD Maçına Hazırlanıyor
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Paraguay maçı sonrası San Jose'den Arizona'daki kamp merkezine dönen A Milli Takım, Nike Performance Center'da yaptığı rejenerasyon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana aday kadroda bulunan tüm oyuncular katıldı.

A Milli Takım, yarın yerel saatle 19.00'da Arizona Athletic Grounds'ta ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

GRUP AŞAMASINDA VEDA ETTİK

Öte yandan, grubun ikinci maçında Paraguay'a 1-0'lık skorla yenilerek grupta 0 puanda kalan A Milliler, bu sonuçla birlikte tur atlama şansını kaybederek Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmişti. Bizim Çocuklar, 26 Haziran Cuma günü TSİ ile saat 05.00'te ev sahibi ABD ile 2026 Dünya Kupası'nın son maçını oynayacak.

Kaynak: İHA

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