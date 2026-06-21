Dünya Kupası Hezimetinin Ardından A Millilere Bir Şok da FIFA'dan Geldi

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Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda grup etabı maçları devam ediyor. D grubunde yer alan A Milli Takım, ikinci maçında Paraguay'a mağlup oldu ve henüz turnuvanın üçüncü maçları oynanmadan üst tura çıkma şansını kaybetti.

FIFA SIRALAMASINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na veda etmesiyle FIFA ülkeler sıralamasındaki yeri de güncellendi. Dünya Kupası başlamadan önce 22. sırada yer alan milli takım, Avustralya ve Paraguay yenilgilerinin ardından büyük bir düşüş yaşadı.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Dünya Kupası öncesinde 22. sırada bulunan Türkiye, 32. sıraya geriledi. A Milli Takım, listeden en fazla düşüş yaşayan ikinci ülke oldu. Turnuvada 2 mağlubiyet yaşayan ve elenen Tunus ise 13 basamak geriledi.

SON MAÇ EV SAHİBİ ABD'YLE

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım, D grubundaki son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'yle karşılaşacak. Türkiye-ABD maçı 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi