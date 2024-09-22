İngiliz Ekibi Erol Bulut'la Yolları Ayırdı

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bu sezon ligde çıktığı 6 karşılaşmada 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Ada ekibi, Türk teknik adam Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı.

Erol Bulut, Cardiff City ile çıktığı 58 resmi maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 30 mağlubiyet yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; “Yönetim Kurulu olarak Erol Bulut'a tüm çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”

Kaynak: DHA