UEFA'dan Beşiktaş'a Büyük Ayıp

UEFA tarafından Beşiktaş'a karşı büyük bir ayıba imza atıldı. Siyah-beyazlı kulübün stadı, UEFA'nın sitesinde "Şenol Güneş Spor Kompleksi" olarak gösterildi.

UEFA'dan Beşiktaş'a Büyük Ayıp

Beşiktaş’ın Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geleceği maç öncesinden UEFA skandal bir hataya imza attı. Siyah-beyazlı ekibin Almanya ekibiyle yapacağı karşılaşmanın stat bilgisinde, "Şenol Güneş Spor Kompleksi" yazıldı.

Karşılaşma için UEFA’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde Beşiktaş’ın stadyum ismi yanlış yazıldı. Beşiktaş duruma sosyal medyadan tepki gösterdi. Kulübün açıklamasında, "2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacağını daha önce açıkladığınız, Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarını oynayacağımız yerdir. Stadyum bilgilerindeki ismin acilen düzeltilmesini talep ederiz" denildi.

"Şenol Güneş Spor Kompleksi" halihazırda, Trabzonspor’un stadı olarak kullanırken, UEFA’nın neden böyle bir hataya imza attığı bilinmiyor.

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