İmamoğlu Fenerbahçe'yi ziyaret etti: On defa bana sarı-lacivert kravat gelecek diye bekledik gelmedi valla

Türkiye'nin merakla beklediği 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala adaylar seçim mesailerini sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı(İBB) Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu ziyaret öncesi Ali Koç'a espri yaparak, "On defa bana sarı lacivert kravat gelecek diye bekledik gelmedi valla" dedi.

Daha önceki bir görüşmelerinde Trabzonspor’u andırdığı gerekçesiyle İmamoğlu’nun bordo-mavi renkli kravat takması, Ali Koç’un tepkisine neden olmuştu. İmamoğlu’nun bu seferki görüşmeye sarı-lacivert renkli kravatla gelmesi detayı da Koç’un dikkatini çekti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

İmamoğlu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir araya geldi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra yapılan özel görüşmenin ardından ikili, kameraların karşısına geçti. Ziyaretleri için İmamoğlu’na teşekkür eden Koç, şunları söyledi:

“Bir sene arayla bir seçim dönemine daha giriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi inşallah bu seçim hem ülkemiz hem İstanbul’umuz hem de Kadıköy’ümüz için hayırlı olur. Bir demokrasi şöleni içinde geçer. Ülkemize yakışır bir seçim olur. Seçim sonuçları da hayırlı uğurlu olur diyorum. Biliyorsunuz, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerek valiliğimizle gerek belediyelerimizle spor konularında yakın çalışıyoruz, iş birliği yapıyoruz. Spor konusunda her türlü iş birliğine açığız. Tabii sizle bir konuda yarışıyoruz sayın başkan. Biz, olimpiyatlara en çok sporcu yollayan kulüp olmakla iftihar ediyoruz. Geçen olimpiyatlarda aşağı yukarı yüzde 22’lik bir kotaya tekabül etti Fenerbahçeli sporcular ama engelliler olimpiyatını eklediğimiz zaman siz en çok sporcuyu yolluyorsunuz. Orada da aramızda öyle bir yarış var. İnşallah İstanbul’un olimpiyat hazırlıkları da hem devletimizin hem belediyemizin liderliğinde muvaffak olacak bir hedef olur. İstanbul’a da çok yakışır. Herhalde dünyada da ilk defa olimpiyatlar iki kıtada da aynı anda yapılacaktır. Onun için de sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

İMAMOĞLU: NELER YAPMAYI ARZULADIĞIMIZI ANLATTIK

İmamoğlu da buluşma için Koç’a teşekkürlerini ileterek şöyle konuştu:

“İstanbul, dünya kenti. Dünyanın en önemli markalarından birisi. İstanbul’u güçlü yapan Fenerbahçe gibi kulüplerimiz veya diğer markalarımız da bizi yukarıya taşıyan dünya ölçeğinde markalarımız. Bu bağlamda iş birliğimizi her zaman en güçlü seviyede tutma gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu bağlamda elbette ki seçim öncesi İstanbul’umuz adına çok değerli kurum kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz. Hem bir nevi geçtiğimiz dönemin minik bir özeti hem önümüzdeki sürece dönük de düşüncelerimizi, karşılıklı duygularımızı, beklentilerimizi konuşuyoruz. Bugün de Fenerbahçe Kulübümüz ile bir aradayız. Hem süreci paylaştık, neler yaptık ve bundan sonra neler yapmayı arzuluyoruz, kendilerine ifade ettik. Spor, İstanbul için çok özel bir yerde. Bu konuda çok özel ulusal, uluslararası ve şehir bünyesinde adımlar attık. Markalarını büyütmek istiyoruz bu kentin spor adına. Etkinlikler noktasında söylüyorum özellikle. Bu bağlamda hem 2027 Avrupa oyunları konusundaki yolculuğumuzda artık son noktaya gelmiş durumdayız. Bu konuda Milli Olimpiyat Komitesi’nin oluruyla süreci noktalamış, noktalayacak hâle gelmiş durumdayız.

'İBB’NİN SPOR FAALİYETLERİNİ YAYGINLAŞTIRIYORUZ'

Yine 2036 olimpiyatlarına dair göreve geldiğimizin ilk yılından hemen sonra irade beyanımızı ortaya koymuştuk ve bu yönde de yoğun çalışmalarımız sürüyor. O çalışmalarımızla ilgili de daha önce Fenerbahçe Kulübü’müzü yine ziyaret etmiştim. Bilgi alışverişinde bulunmuştuk. Bu tarz atılımlar, milli meselelerdir. Dünya ölçeğinde etkinlik ve bir arada olma meseleleridir. Bunun partileri olmaz; kurumları, kuruluşları olmaz. Hep birlikte hareket edilir. Bu bilinçle yürüyoruz. İnşallah önümüzdeki beş yıllık sürecin de en güçlü spor faaliyetlerinin, sporda birlik beraberliğin, sporda güzelliğin yaşandığı bir şehir oluruz. Bu noktada Fenerbahçe Kulübü’nün sadece birkaç branş değil, her branşta varlığını gösteriyor olması İstanbul’umuz için çok değerli, olimpiyat adımları için çok değerli. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin spor kulübünün faaliyetlerini özellikle paralimpik, olimpik tarafıyla güçlendirerek amatör branşlarda daha çok tabana yaygın çalışmalarıyla yol yürüyoruz. Bu bağlamda da dayanışma içinde olmamız, kulüplerimizin birbirini tamamlayıcı adımlar atıyor olması değerli. Fenerbahçe Kulübü’müzün geçenlerde galasında bulunduğum çok güzel bir film izlemiştim. Türk spor tarihinin çok özel sayfalarını doldurmuş bir kulübümüz. İnşallah yüz yıllar boyu hem şehrimize hem Türk sporuna yüce hizmetlerini devam ettirsin. Başkanımıza da başarılar dilerim.”

İMAMOĞLU’NA 100’ÜNCÜ YIL FORMASI HEDİYE ETTİ

Ali Koç da “Biz de kulübümüz, Abdullah Oğuz adına Zaferin Galası filminin galasına teşrif ettiğiniz için de özellikle teşekkür ederiz. Olimpiyat ruhu ve hedefiyle ilgili de dediğiniz gibi bu milli bir mesele. Dünyanın en güzel ve özel şehrine inşallah devletiyle, iktidarıyla, belediyeyle bu hedefe hep beraber ulaşırız. Çünkü olimpiyatlar sadece bir şehre değil, ülkeye çok büyük marka değeri, itibar katıyor. İnşallah o hayalimiz de gerçekleşir” dedi. Daha sonra Koç, kulübün 100’üncü yılı anısına hazırlanan ve arkasında 34 numarası olan, Ekrem İmamoğlu’nun isminin yazılı olduğu formayı takdim etti.

'KURUM’A DAVET DEYİNCE KARMAŞIK CEVAPLAR VEREBİLİR'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un ile bir televizyon programında karşı karşıya gelip gelmeyeceğine ilişkin “Sayın Kurum’a davet ya da davetiye deyince bazen çok karmaşık cevaplar verebilir ama ben net söyleyeyim. Elbette bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul’u paylaşmaktan, İstanbul’la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. Bunu değerli bulmuşuzdur. Elbette ki medeni bir ülkede, şehirde, medeniyetin beşiği İstanbul’da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa böylesi bir ortama ben elbette ki ‘Evet’ derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım. Tabii ki ona göre ortam, ona göre koşullar teknik insanlar tarafından konuşulur. Benim için tartışılacak bir tarafı yok” dedi.

Kaynak: ANKA