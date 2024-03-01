Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, dün akşam Fatih Karagümrük’e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, aracıyla evine giderken trafikte bir tartışma yaşadı.

Aracından inen 25 yaşındaki futbolcuyla, karşı araçtaki sürücü arasında sözlü tartışma oldu. Kısa bir süre devam eden tartışmanın ardından taraflar, araçlarına binerek uzaklaştı.

Kaynak: İHA