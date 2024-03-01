Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların dün akşam sahasında oynadığı Fatih Karagümrük maçı sonrası evine giderken trafikte tartışma yaşadı.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, dün akşam Fatih Karagümrük’e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, aracıyla evine giderken trafikte bir tartışma yaşadı.

Aracından inen 25 yaşındaki futbolcuyla, karşı araçtaki sürücü arasında sözlü tartışma oldu. Kısa bir süre devam eden tartışmanın ardından taraflar, araçlarına binerek uzaklaştı.

Kaynak: İHA

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