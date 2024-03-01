Fenerbahçe, 3-0 mağlup oldu!

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup yarı final maçında Polonya temsilcisi Asseco Resovia Rzeszow ile karşılaştı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan rövanş maçını Fenerbahçe, 3-0 kaybetti.

FENERBAHÇE AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Böylece deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan rövanş maçını da 3-0 kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.

FENERBAHÇE-RZESZOW KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Salon: Burhan Felek Voleybol,

Hakemler: Bjorn Willems - Igli Feshti,

Fenerbahçe: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Jelveh, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Caner Dengin, Mert Cuci, Ali Deniz Yılmaz, Penchev, Hasan Sıkar)

Asseco Resovia Rzeszow: Louati, Klas, Boyer, Defalco, Mordyl, Drzyzga (Potera, Lewandowski, Bucki, Staszewski, Kozub, Zatorski, Cebulj, Wrobel)

Karşılaşmaya Vahit Emre Savaş, Drazen Luburic, Yiğit Gülmezoğlu, Mahdi Ghaziani, Dick Kooy, Murat Yenipazar ilk altısı ve libero Hasan Yeşilbudak ile başlayan Fenerbahçe, ilk seti 17-25, ikinci seti 14-25, üçüncü seti de 26-28 geride tamamladı ve mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.

Süre: 84 dakika (25, 27, 32).

FENERBAHÇE'DE GÖZLER LİGE ÇEVRİLDİ

Öte yandan Fenerbahçe Parolapara, ligde 3 Mart Pazar günü deplasmanda RAMS Global Cizre Belediyespor'a konuk olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem