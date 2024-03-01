Fenerbahçe, 3-0 mağlup oldu!

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Asseco Resovia Rzeszow'a 3-0 mağlup oldu. Böylece Fenerbahçe, CEV Cup yarı final maçında Avrupa'ya veda etti.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe, 3-0 mağlup oldu!

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup yarı final maçında Polonya temsilcisi Asseco Resovia Rzeszow ile karşılaştı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan rövanş maçını Fenerbahçe, 3-0 kaybetti.

FENERBAHÇE AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Böylece deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan rövanş maçını da 3-0 kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe, 3-0 mağlup oldu! - Resim : 1

FENERBAHÇE-RZESZOW KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Salon: Burhan Felek Voleybol,

Hakemler: Bjorn Willems - Igli Feshti,

Fenerbahçe: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Jelveh, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Caner Dengin, Mert Cuci, Ali Deniz Yılmaz, Penchev, Hasan Sıkar)

Asseco Resovia Rzeszow: Louati, Klas, Boyer, Defalco, Mordyl, Drzyzga (Potera, Lewandowski, Bucki, Staszewski, Kozub, Zatorski, Cebulj, Wrobel)

Karşılaşmaya Vahit Emre Savaş, Drazen Luburic, Yiğit Gülmezoğlu, Mahdi Ghaziani, Dick Kooy, Murat Yenipazar ilk altısı ve libero Hasan Yeşilbudak ile başlayan Fenerbahçe, ilk seti 17-25, ikinci seti 14-25, üçüncü seti de 26-28 geride tamamladı ve mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.

Süre: 84 dakika (25, 27, 32).

FENERBAHÇE'DE GÖZLER LİGE ÇEVRİLDİ

Öte yandan Fenerbahçe Parolapara, ligde 3 Mart Pazar günü deplasmanda RAMS Global Cizre Belediyespor'a konuk olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk oluyor Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk oluyor
Zeytinleri taze tutan yöntem buymuş! Üzerine 1 kaşık ekleyin küflenmiyor ve yumuşamıyor Zeytinleri taze tutan yöntem buymuş! Üzerine 1 kaşık ekleyin küflenmiyor ve yumuşamıyor
Okan Buruk, 7'nci derbisine çıkacak Okan Buruk, 7'nci derbisine çıkacak
Kızılcık Şerbeti dizisinde kadro değişiyor! Yeniden senaryo şekillendi Kızılcık Şerbeti dizisinde kadro değişiyor! Yeniden senaryo şekillendi
ÇOK OKUNANLAR
Aracı olanlara kötü haberi uzman isim verdi: 90'lı yılların vergisi geri geliyor! Aracı olanlara kötü haberi uzman isim verdi: 90'lı yılların vergisi geri geliyor!
Son anketler AKP'de kulisleri hareketlendirdi: Ankara'dan umut kesildi, İstanbul'da fark açıldı! Son anketler AKP'de kulisleri hareketlendirdi: Ankara'dan umut kesildi, İstanbul'da fark açıldı!
Cem Küçük, emekli aylıklarına yapılacak zammı duyurdu: 'Erdoğan'a sunulan raporu söyleyeyim...' Cem Küçük, emekli aylıklarına yapılacak zammı duyurdu: 'Erdoğan'a sunulan raporu söyleyeyim...'
Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'dan yeni açıklama: "Ebru abla..." Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'dan yeni açıklama
Naci Görür'den o bölge için korkutan uyarı: 7 üzeri deprem olabilir Naci Görür'den o bölge için korkutan uyarı: 7 üzeri deprem olabilir