İlk profesyonel maçıydı: İngiliz Boksör Sherif Lawal, ringde öldü!

İngiliz boksör Sherif Lawal, Londra’da çıktığı ilk profesyonel maçında ringde hayatını kaybetti.

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İlk profesyonel maçıydı: İngiliz Boksör Sherif Lawal, ringde öldü!

Londra’da bulunan Harrow Leisure Centre’daki 6 rauntluk maçta Portekizli rakibi Malam Varela karşısına çıkan Sherif Lawal, maçın 4. raundunda aldığı darbenin ardından nakavt oldu.

BBC'nin aktardığına göre, 29 yaşındaki İngiliz boksör Sherif Lawal yere yığıldıktan sonra ringe gelen doktorlar, boksöre 20 dakika boyunca kalp masajı yaptı. İlk tedavisi ring içinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Lawal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk profesyonel maçıydı: İngiliz Boksör Sherif Lawal, ringde öldü! - Resim : 1

Salonda gecenin diğer tüm karşılaşmaları da iptal edildi. Öte yandan 2018’den beri amatör boks yapan Sherif Lawal’ın profesyonel bir tecrübesi bulunmuyordu.

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Warren Boxing Management ise haberi "Dün gece Sherif Lawal, Harrow Eğlence Merkezi'nde ilk profesyonel dövüşü sırasında aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen öldüğü açıklandı. Bu trajik zamanda Sherif'in ailesine, arkadaşlarına, antrenörlerine ve ona yakın olan herkese başsağılığı dileklerimizi iletiyoruz" diyerek duyurdu.

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