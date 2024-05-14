Jose Mourinho'nun Fenerbahçe hakkındaki sözleri, yıllar sonra yeniden gündem oldu

Adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinhonun, Fenerbahçe hakkında yıllar önce söylediği sözler yeniden gündem oldu.

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Jose Mourinho'nun Fenerbahçe hakkındaki sözleri, yıllar sonra yeniden gündem oldu

Fenerbahçe'de başkan adayı olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'ın seçilmesi haline Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini belirtmesi büyük yankı uyandırdı. Bu gelişme sonrası 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın teknik direktörü olarak Fenerbahçe'ye rakip olan Mourinho'nun sözleri yeniden gündem oldu.

ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi A Grubu'nda Manchester United ile Fenerbahçe'nin rakibi olmuştu.

Mourinho, Fenerbahçe ile oynadıkları iki maç öncesinde sarı-lacivertlilerden övgüyle bahsetmişti.

Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile görüşme gerçekleştirdiğini açıklamasının ardından Portekizli hocanın o dönem söyledikleri yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'den övgüyle bahseden Mourinho o dönem sarı-lacivertliler için, "Fenerbahçe'nin tekrar maçlarını kazanıyor olması bizim için sürpriz değil." ifadelerini kullanmıştı.

"FENERBAHÇE GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Mourinho ayrıca, "Fenerbahçe sezon sonunda olması gerektiği yerde olacaktır. Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu ve zor bir maç oynayacağımızı düşünüyorum." demişti.

Türkiye ve Süper Lig ile ilgili de konuşan Mourinho, "Türkiye'de lig sürekli iyiye gidiyor. İstanbul dışındaki takımlar da üst sıraları zorluyor. Sanıyorum, İstanbul'un 3 büyük geleneksel kulübü son derece kuvvetli." şeklinde konuşmuştu.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda Manchester United ile Kadıköy'de oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler, Old Trafford'da ise rakibine 4-1 mağlup olmuştu.

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