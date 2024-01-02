İddia: Fenerbahçe'den ayrılan Itoudis'in yeni takımı belli oluyor

Sarı lacivertlilerle yollarını ayıran Yunan koç Dimitris Itoudis'in Barcelona ile anlaşabileceği kaydedildi.

İddia: Fenerbahçe'den ayrılan Itoudis'in yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Itoudis'in yeni takımı belli oluyor.

Nemanja Zoric'in haberine göre, Dimitris Itoudis'in yeni adresi Barcelona olabilir.

Katalan ekibinin kısa zaman içerisinde koç Roger Grimau ile yollarını ayırması ve Dimitris Itoudis ile anlaşması bekleniyor.

ITOUDIS'IN KARNESİ

Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon EuroLeague'de 6 galibiyet 7 mağlubiyet yaşamışken, Türkiye Ligi'nde ise 8 galibiyet 3 mağlubiyetlik bir performans ortaya koymuştu.

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de play-off'a kalma başarısı gösterirken, Türkiye Ligi'nde yarı finale kadar çıkmıştı.

Yunan koçun eski takımı CSKA Moskova'da ise 2 EuroLeague şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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