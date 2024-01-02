Kim Min-Jae, Heung Min-Son'un 4 yıllık saltanatını devirdi

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, Tottenham'da forma giyen vatandaşı Heung Min-Son'u solladı.

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-Jae, ülkesinde yılın futbolcusu seçildi.

Güney Kore Futbol Federasyonu, son 4 yıldır bu ödülü Heung Min-Son'a veriyordu.

Jae, Bayern formasıyla bu sezon 22 maça çıktı ve başarılı bir performans sergiledi.

27 yaşındaki stoper bu maçlarda 1 gol de kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem