Kim Min-Jae, Heung Min-Son'un 4 yıllık saltanatını devirdi
Kim Min-Jae, 4 yıldır bu ödülü Heung Min-Son'a verilen Güney Kore'de yılın futbolcusu ödülünün bu sezonki sahibi oldu.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, Tottenham'da forma giyen vatandaşı Heung Min-Son'u solladı.
Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-Jae, ülkesinde yılın futbolcusu seçildi.
Güney Kore Futbol Federasyonu, son 4 yıldır bu ödülü Heung Min-Son'a veriyordu.
Jae, Bayern formasıyla bu sezon 22 maça çıktı ve başarılı bir performans sergiledi.
27 yaşındaki stoper bu maçlarda 1 gol de kaydetti.
Kaynak: Gerçek Gündem