Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı transferi nedeniyle ihtar! 'Gerekirse dava açarız'

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferi sebebiyle kalan alacakları olduğunu söyleyerek bu sebeple Galatasaray’a ihtar çektiklerini duyurdu.

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, yerel basına yaptığı açıklamada Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı transferi sebebiyle uyarı çektiklerini açıkladı.

KON TV’de açıklamalarda bulunan Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı alacakları olduğunu ve Galatasaray'a uyarı çektiklerini belirtti.

Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı uyarı çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 2022’de 2.8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.