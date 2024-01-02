Mesut Özil'den Fenerbahçelileri hayal kırıklığına uğratan hamle!

Geçtiğimiz sezon aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Mesut Özil, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıkardı. Mesut'un bu hamlesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Mesut Özil'den Fenerbahçelileri hayal kırıklığına uğratan hamle!

Ülkemizde Fenerbahçe forması giydikten sonra RAMS Başakşehir'e transfer olan ve futbolculuk kariyerini burada sonlandıran Mesut Özil'den şaşırtan bir hamle geldi.

Uzun yıllardır Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından takip eden Mesut Özil, dün akşam sürpriz bir hamleyle sarı-lacivertlilerin resmi hesabını takipten çıkardı. Mesut'un bu hamleyi neden yaptığı henüz bilinmiyor.

Mesut Özil'den Fenerbahçelileri hayal kırıklığına uğratan hamle! - Resim : 1

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