Mesut Özil'den Fenerbahçelileri hayal kırıklığına uğratan hamle!

Ülkemizde Fenerbahçe forması giydikten sonra RAMS Başakşehir'e transfer olan ve futbolculuk kariyerini burada sonlandıran Mesut Özil'den şaşırtan bir hamle geldi.

Uzun yıllardır Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından takip eden Mesut Özil, dün akşam sürpriz bir hamleyle sarı-lacivertlilerin resmi hesabını takipten çıkardı. Mesut'un bu hamleyi neden yaptığı henüz bilinmiyor.