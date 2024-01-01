Altayspor, icralık oldu

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz Kasım'daki olağanüstü kongrede değişen başkan ve yönetim yanında üçüncü teknik direktörü de gönderip takımı Yusuf Şimşek'e emanet eden siyah beyazlıların üç puanı da silinmişti. Şimşek ile birlikte 2 galibiyet daha alarak 8 puana ulaşan Altay ilk yarı sonunda ligin son sırasında bulunuyor. İlk yarıda maaşlarını alamayan futbolcuların zaman zaman antrenman boykotu yaptığı kulüpte devre arası transferinde bazı futbolcular da tek taraflı fesih yoluna gitmeye hazırlanıyor.

İç saha maçlarını Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynamak için bakanlıkla spor tesisi tahsis protokülü imzalayan siyah-beyazlı kulüp, şimdiye kadar kira, elektrik ve saha bakımı ödemelerini yapmayınca da konu mahkemeye taşındı. Altay, Süper Lig'de yer aldığı 2021-22 sezonunda Alsancak Stadı açıldıktan sonra bu statta oynadığı maçlar için 1 milyon 365 bin TL borçlandı. Altay'ın ödemeleri yapmaması üzerine İzmir 26. İcra Müdürlüğü üzerinden 1 milyon 365 bin TL'lik icra takibi başlatıldı. Altay, stadyumun

saha bakım masraflarını ödememesi nedeniyle de icra takibine girdi. Yapılan protokol gereği ödemeleri gerçekleştirmeyen Altay'a 720 bin TL'lik icra takibi başlatıldı.



Bu arada yeni yönetimde basın sözcüsü olarak görev alan Mithat Umutoğulları ise alacaklarına temlik koyarak kulüp başkanlığından 2022-2022 sezonu sonunda ayrılan Özgür Ekmekçioğlu'nu eleştirerek görevinden istifa etti. Umutoğulları, Altay'ın büyük borç yükünden Ekmekçioğlu'nu sorumlu tuttu.



1914'te kurulan ve Cumhuriyetten de önce eski bir tarihe sahip olan, Kuvayi Milliye'nin takımı olarak nam salan Altay'ın trajik durumu taraftarlarını üzüyor.