Sergen Yalçın, Antalyaspor ile anlaştı

Süper Lig'de 2020-21 sezonunda Beşiktaş'la çifte zafer yaşayan Sergen Yalçın, o tarihten bu yana hiçbir takımı çalıştırmamıştı. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.

SÜRPRİZ İMZA

Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren açıklamasında; "Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaştık. Hayırlı olsun." dedi.

Sergen Yalçın, salı günü Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıkacak.