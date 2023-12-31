Sergen Yalçın, Antalyaspor ile anlaştı
Uzun süre Beşiktaş ile adı anılan Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Sergen Yalçın, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşma sağladı.
Süper Lig'de 2020-21 sezonunda Beşiktaş'la çifte zafer yaşayan Sergen Yalçın, o tarihten bu yana hiçbir takımı çalıştırmamıştı. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.
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Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren açıklamasında; "Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaştık. Hayırlı olsun." dedi.
Sergen Yalçın, salı günü Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıkacak.