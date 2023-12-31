İşte Real Madrid'in Arda Güler planı

Sakatlığını atlatan Arda Güler, yeni yılda Real Madrid formasıyla ilk maç çok yakın.

İşte Real Madrid'in Arda Güler planı

Real Madrid'e transfer olduğu geçtiğimiz yazdan bu yana üst üste sakatlıklar yaşayan ve henüz İspanyol takımında maça çıkamayan Arda Güler'den sevindirici haber geldi.

Marca'nın haberine göre; Real Madrid teknik heyeti, Arda'nın iyileşmesinin son aşamasına geldiğine artık emin.

Takım arkadaşları Noel tatilindeyken antrenmanlara erken başlayan genç futbolcu, son olarak 1.5 ay önce sağ bacağından yaşadığı sakatlığını da geride bıraktı.

Real'in son antrenmanına katılan Türk oyuncu, idman boyunca takımla birlikte çalıştı.

Arda ayrıca Real Madrid'in kondisyoneri Antonio Pintus'un yönetiminde Carvajal, Rodrygo ve Vinicius'un da katıldığı özel bir çalışmayla iyileşme sürecini tamamladı.

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