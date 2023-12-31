Anadolu Efes'te yol ayrımı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Hırvat oyuncu Ante Zizic ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında verdiği mücadele ve emek için Ante Zizic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Ante Zizic, ikinci sezonunu geçirdiği Anadolu Efes'te birer Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA