Anadolu Efes EuroLeague'de kaybetti

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Baskonia'ya 80-87 mağlup oldu ve üst üste üçüncü kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes EuroLeague'de kaybetti

THY EuroLeague'in 16. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında İspanyol temsilcisi Baskonia'ya ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısı 36-36'lık eşitlikle noktalanırken yakın geçen üçüncü çeyreği Anadolu Efes, 60-57 önde tamamladı.

Karşılaşmanın son çeyreğinde öne geçen konuk Baskonia, üstünlüğünü sürdürüp sahadan 80-87 galip ayrıldı.

Anadolu Efes bu sonuçla EuroLeague'deki 9. yenilgisini aldı. Lacivert-beyazlılar ayrıca üst üste üçüncü kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Baskonia ise 9 galibiyete ulaştı.

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