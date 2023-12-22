Anadolu Efes EuroLeague'de kaybetti
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Baskonia'ya 80-87 mağlup oldu ve üst üste üçüncü kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
THY EuroLeague'in 16. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında İspanyol temsilcisi Baskonia'ya ile karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısı 36-36'lık eşitlikle noktalanırken yakın geçen üçüncü çeyreği Anadolu Efes, 60-57 önde tamamladı.
Karşılaşmanın son çeyreğinde öne geçen konuk Baskonia, üstünlüğünü sürdürüp sahadan 80-87 galip ayrıldı.
Anadolu Efes bu sonuçla EuroLeague'deki 9. yenilgisini aldı. Lacivert-beyazlılar ayrıca üst üste üçüncü kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Baskonia ise 9 galibiyete ulaştı.
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