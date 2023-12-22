Anadolu Efes EuroLeague'de kaybetti

THY EuroLeague'in 16. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında İspanyol temsilcisi Baskonia'ya ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısı 36-36'lık eşitlikle noktalanırken yakın geçen üçüncü çeyreği Anadolu Efes, 60-57 önde tamamladı.

Karşılaşmanın son çeyreğinde öne geçen konuk Baskonia, üstünlüğünü sürdürüp sahadan 80-87 galip ayrıldı.

Anadolu Efes bu sonuçla EuroLeague'deki 9. yenilgisini aldı. Lacivert-beyazlılar ayrıca üst üste üçüncü kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Baskonia ise 9 galibiyete ulaştı.