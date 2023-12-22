Galatasaray'da Ziyech ve Davinson Sanchez belirsizliği

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech'in Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

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Galatasaray'da Ziyech ve Davinson Sanchez belirsizliği

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Pazar günü oynanacak dev maç saat 19:00'da başlayacak.

Öte yandan Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech'in derbide oynayıp oynayamayacağı belirsiz.

BİREYSEL ÇALIŞTILAR

NTV Spor'da yer alan habere göre, Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech Sarı-Kırmızılıların bugün gerçekleştirdiği idmanda takım çalışmasına katılmayarak günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

Tedavi sürecinde olan iki futbolcunun derbide forma giyip giymeyeceği yarın 18:00'de yapılacak son taktik antrenmanın ardından netleşecek.

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