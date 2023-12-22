Galatasaray'da Ziyech ve Davinson Sanchez belirsizliği
Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech'in Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Pazar günü oynanacak dev maç saat 19:00'da başlayacak.
Öte yandan Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech'in derbide oynayıp oynayamayacağı belirsiz.
BİREYSEL ÇALIŞTILAR
NTV Spor'da yer alan habere göre, Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech Sarı-Kırmızılıların bugün gerçekleştirdiği idmanda takım çalışmasına katılmayarak günü bireysel çalışmalarla tamamladı.
Tedavi sürecinde olan iki futbolcunun derbide forma giyip giymeyeceği yarın 18:00'de yapılacak son taktik antrenmanın ardından netleşecek.
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