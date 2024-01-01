Beşiktaş yönetimi onu istiyor: Siyah beyazlılara Fransız teknik adam

Siyah beyazlı yönetimin isteği doğrultusunda, Beşiktaş'ın başına Fransız teknik direktör Bruno Genesio'nun geçeceği söyleniyor.

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Beşiktaş yönetimi onu istiyor: Siyah beyazlılara Fransız teknik adam

Beşiktaş’ın, Fransız teknik direktör Bruno Genesio’yu birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim, Genesio’yu cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçında takımın başında görmek istiyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından takımın emanet edileceği isim hakkında çalışmaların sürdüğü Beşiktaş’ta bu arayışta sona gelindi.

Ağırlığı yabancı teknik adamlara veren siyah-beyazlı yönetim, Fransız teknik direktör Bruno Genesio ile prensipte el sıkıştı.

Beşiktaş’ın, 57 yaşındaki teknik adamı birkaç gün içinde İstanbul’a getirip, imzaların atılması ve Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Dolmabahçe’de oynanacak Kasımpaşa müsabakasında takımın başında yer alması planlanıyor.

'2.5 YILLIK MUKAVELE'

2015-2016 / 2018-2019 sezonları arasında Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Lyon, 2019-2020 / 2020-2021’de Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ve son olarak da 2020-2021 / 2023-2024 dönemlerinde Fransa’da Rennes’i çalıştıran Genesio’nun, siyah-beyazlılarla 1.5+1 yıllık mukavele yapması bekleniyor.

1 SEZONDA 4 FARKLI TEKNİK DİREKTÖR

Geçtiğimiz haftalarda yapılan seçim sonucu Hasan Arat'ın başkanlığa geldiği Beşiktaş, Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 3 farklı antrenör değiştirdi.

Şenol Güneş ve ardından Burak Yılmaz ile devam eden süreçte Rıza Çalımbay takımın başına geçti.

Genesio ile anlaşma sağlanırsa bir yıldaki 4. antrenör Siyah beyazlıların başına geçmiş olacak.

Kaynak: İHA

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