Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılabilir

Şampiyonlar Ligi'ne grupta 3. olarak veda eden Galatasaray'ın kaybı minimum 12 milyon Euro oldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kopenhag maçı sonrasında ödemeler aksadı, Zaha ve Ziyech gibi isimlerden çatlak sesler yükselmeye başladı.

Ocak ayı içinde ödeme sorununu çözmeye çalışan sarı kırmızılı kulüpte öncelik, oyuncu satışına verildi. Yönetimin gündeminde dört yıldız yer alıyor: Zaha, Ziyech, Nelsson ve Boey.

Teklifleri değerlendirmeye hazır olan Galatasaray'da en yüksek değer Sacha Boey'e biçiliyor. Henüz sözleşmesini uzatmayan Fransız sağ bek için beklenti 20 milyon euro.

Zaha ve Nelsson için de çift haneli bonservis düşünülüyor. Özellikle Zaha'ya, Suudi Arabistan pazarından ilgi var.

Yaz transfer döneminde direkt oyuncu satışı yapamayan sarı kırmızılı kulüp, ocak ayında elde edeceği gelirle nefes almak istiyor. Olası futbolcu satışıyla hem takım içindeki ödeme sorunu çözülecek hem de yeni transferlere kaynak yaratılacak.