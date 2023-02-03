Ian Hummer, Galatasaray'dan ayrıldı!

Galatasaray, erkek basketbol takımında oynayan ABD'li basketbolcu Ian Hummer'ın Yunanistan ekibi Peristeri'ye transfer olduğunu açıkladı.

Ian Hummer, Galatasaray'dan ayrıldı!

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sezon başında takımımıza katılan Ian Hummer’ın kulübümüz ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Yunanistan’ın Peristeri B.C. Kulübü'ne transfer olan eski oyuncumuza Galatasaray forması ile göstermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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