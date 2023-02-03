NBA All-Star maçının yedek oyuncuları belli oldu

NBA All-Star maçında forma giyecek 14 yedek oyuncu açıklandı.

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NBA All-Star maçının yedek oyuncuları belli oldu

Bu yıl 72. kez düzenlenecek All-Star maçında takım kaptanları ve ilk 5'lerin açıklanmasının ardından müsabakada forma giyecek olan yedek oyuncular da belli oldu. 30 NBA koçunun oylarıyla belirlenen listede Doğu ve Batı Konferansı’ndan 7’şer oyuncu yer aldı.

ABD'nin Salt Lake City şehrindeki Vivint Arena’da 19 Şubatta oynanacak maçta, kaptanlığını LeBron James’in yapacağı Batı Konferansı ile Giannis Antetokounmpo kaptanlığındaki Doğu Konferansı takımları karşı karşıya gelecek.

SEÇMELER MAÇTAN ÖNCE YAPILACAK

All-Star’da kadro seçmeleri ilk kez maçtan hemen önce yapılacak. LeBron James ve Giannis Antetokounmpo, takım kadrolarını belirlenen oyuncu havuzundan başlangıç ve yedek oyuncu olarak seçecek. Karşılaşma, 20 Şubatta TSİ 04.00'de takip edilebilecek.

NBA All-Star karşılaşmasında yer alacak ilk 5 ve yedek oyuncular ise şu şekilde:

Doğu Konferansı ilk 5’i:

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Kevin Durant (Brooklyn Nets)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Batı Konferansı ilk 5’i:

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Doğu Konferansı yedekleri:

Bam Adebayo (Miami Heat)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

DeMar DeRozan (Chicago Bulls)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Jrue Holiday (Milwaukee Bucks)

Julius Randle (New York Knicks)

Batı Konferansı yedekleri:

Paul George (Los Angeles Clippers)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Lauri Markkanen (Utah Jazz)

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

Domantas Sabonis (Sacramento Kings)

Kaynak: İHA

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