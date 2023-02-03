Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşecek

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, dün Adana Demirspor ile yapılan maçın hakemleriyle ilgili yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını belirterek, toplantıdan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme kararının çıktığını söyledi.

Gebetaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme talep ettiklerini ve bu taleplerinin kabul edildiğini belirterek, Büyükekşi ile Riva'da görüşüleceğini kaydetti.

Görüşmeye Kulüp Başkanı Ali Koç'un yanı sıra, yöneticiler Erol Bilecik, Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan ve Özgür Özaktaç da gidecek.

Kaynak: AA