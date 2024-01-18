Houston Rockets, Alperen 'double double'ına rağmen kaybetti
Alperen Şengün'ün double double yaptığı karşılaşmada Houston Rockets, New York Knicks'e 109-94 mağlup oldu.
ABD ve Kanada takımlarının yer aldığı NBA'de, New York Knicks, sahasında Houston Rockets'ı ağırladı.
Knicks, temsilcimiz Alperen Şengün'ün takımı Rockets'ı 109-94 yendi.
Şengün karşılaşmada 18 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 4 blokluk performans sergiledi.
Knicks'te Julius Randle 31 sayı, 8 ribaund, 4 asist, Jalen Brunson 30 sayı, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu.
Rockets'ta Fred VanVleet 24 sayı, 12 asist, Jalen Green 15 sayı, 7 ribauntla oynadı.
Kaynak: AA
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