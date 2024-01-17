Fenerbahçe'den gol şov

Fenerbahçe, konuk ettiği Adanaspor'u, Michy Batshuayi'nin damga vurduğu maçta farklı yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı.

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Fenerbahçe'den gol şov

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u konuk etti. Karşılaşmada rakibini 6-0 mağlup eden Fenerbahçe bir üst tura yükseldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lincoln, 39, 50, 68 ve 71. dakikalarda Michy Batshuayi ve 81. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe maçtan 6-0 üstün ayrıldı.

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