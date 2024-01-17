Fenerbahçe'nin Ryan Kent için istediği bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu başında transfer ettiği Ryan Kent, Sarı-Lacivertlilerde düzenli forma şansı bulamadı.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Ryan Kent'in adı birçok takımla anılıyor.

Mirror'ın geçtiği habere göre Ryan Kent'in son talibi Dinamo Zagreb oldu.

Hırvat ekibinin 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

3.5 POUND BONSERVİS İSTENİYOR

Öte yandan haber detayında Fenerbahçe'nin Ryan Kent için istediği rakamdan da bahsedildi. Buna göre Sarı-Lacivertliler, İngiliz futbolcu için 3.5 milyon pound talep ediyor.