Dejan Milojevic 46 yaşında hayatını kaybetti

2008-2009 sezonunda Galatasaray basketbolda forma giyen Dejan Milojevic, geçirdiği kalp krizi sonucunda 46 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray, 2008/09 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen Dejan Milojevic'in vefat ettiğini sosyal medyadan paylaştı.

Sarı-kırmızılı ekipten gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "2008/09 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden eski oyuncumuz ve NBA takımlarından Golden State Warriors'un asistan koçlarından Dejan Milojevic’in geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Dejan Milojevic’in ailesine ve tüm basketbol camiasına baş sağlığı dileriz."