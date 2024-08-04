Hep Rahat Biri Miydi? Olimpiyatlara Damga Vuran Yusuf Dikeç'in Ailesi Konuştu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran ve tüm dünyada fenomen haline gelen milli atıcı Yusuf Dikeç'in annesi ve ablası açıklamalarda bulundu. Milli sporcunun annesi oğluyla gurur duyduğunu ifade ederken, ablası ise Dikeç'in her zaman rahat biri olduğunu söyledi.

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Hep Rahat Biri Miydi? Olimpiyatlara Damga Vuran Yusuf Dikeç'in Ailesi Konuştu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

'VATAN SAĞ OLSUN'

Yusuf Dikeç'in yarışmalarını televizyondan izlediğini anlatan Hanife Dikeç, "Mutluyum, gururluyum. Oğlum yarışmadan sonra aradı, telefonla görüştük. Yaşlı olduğum için çok konuşamadım. Kızım konuştu. Vatan sağ olsun, milletimiz var olsun Yusuf ile gurur duyuyorum" diye konuştu.

'HER ZAMAN RAHAT BİRİYDİ'

Abla Yüksel Dikeç de "Kardeşimin başarısından dolayı sevinçliyiz, mutluyuz. Altın madalyayı 2 puanla kaçırdık fakat yine de gümüş madalya kazandık. Altın madalyayı kazanamadığımız için üzüldük" ifadelerini kullandı.

Milli sporcuyla yarışmadan önce ve sonra telefonla konuştuklarını anlatan Yüksel Dikeç, "Hiç heyecanlı değildi, yarışmadaki gibi sakindi. Televizyonda izledik müsabakalarını ben ondan daha çok heyecanlıydım. İnşallah Kahramanmaraş'a gelmesini dört gözle bekliyoruz. Gelince de beraber sevineceğiz" diye konuştu.

Yüksel Dikeç, olimpiyat madalyası getiren atışındaki duruşuyla gündeme gelen milli sporcunun her zaman rahat biri olduğunu ifade etti.

ADINA POLİGON YAPILACAK

Dikeç'in ailesini evinde ziyaret eden Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce ise milli sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını söyledi. Selim Cüce, şöyle devam etti:

"Göksun Belediyesi olarak Yusuf Dikeç'in adının verileceği atış poligonu yaptırmak istiyoruz. Hemşehrimiz Dikeç'in o duruşu bizim için çok önemliydi. Biz kendisiyle gurur duyduk. Ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etti. Allah böyle sporcularımızın sayısını arttırsın. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza proje hazırlayacağız ve en kısa zamanda bir atış poligonu yaptıracağız. Onun adını burada yaşatacağız."

Kaynak: AA

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