Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'Salıncak' Göndermesi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 5-0 sona eren Süper Kupa maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 'salıncak' paylaşımına tepki gösteren Arat, 'Kartal'ı salıncağa bindirmeye kimsenin gücü yetmez' dedi. Ayrıca Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salıncak paylaşımına tepki göstererek 'Bir dahakine edebinle sevin' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'Salıncak' Göndermesi

Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Siyah beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, karşılaşma sonrasında önemli açıklamalar yaptı.

Mustafa Hekimoğlu ve Jean Onana'yı yeni transfer olarak gördüklerini vurgulayan Hasan Arat, geçen sezon Galatasaray'a yenildikleri maçın ardından sarı kırmızılı kulübün sosyal medyasından yapılan "salıncak" paylaşımıyla ilgili de konuştu. Başkan Arat "Kartal'ı salıncağa bindirmeye kimsenin gücü yetmez. Kartal gelir burada gerekeni yapar ama biz Beşiktaş olarak bu tip girişimlerde bulunmayacağız. Bu galibiyeti gayet soğukkanlılıkla ve vakurla yaşayacağımızı bilmenizi istiyorum" dedi.

Hasan Arat'ın açıklamaları şöyle:

'KARTAL'I SALINCAĞA BİNDİRMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ'

"Bu yıl bizim sahamızda bir maç sonucunda rakip camiamız hoş olman bir tweet atmıştı ve Kartal'ı salıncağa bindirmişti. Şunu unutmasın kimse; Kartal'ı salıncağa bindirmeye kimsenin gücü yetmez. Kartal gelir burada gerekeni yapar ama biz Beşiktaş olarak bu tip girişimlerde bulunmayacağız. Bu galibiyeti gayet soğukkanlılıkla ve vakurla yaşayacağımızı bilmenizi istiyorum. Bundan sonra da hiçbir büyük camia, diğer büyük camiaya karşı bu tip konulara girmemesini tavsiye ediyorum. Bunları unutalım. Beşiktaş camiası fevkalade üzülmüştür ama cevabını bugün futbolcularımız ve seyircilerimiz sahada verdi."

'BİR DAHAKİNE EDEBİNLE SEVİN'

Bir tepki de Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından geldi.

Galatasaray Kulübü'nün geçen sezonki "salıncak" paylaşımına yanıt niteliğinde bir açıklama yapan siyah beyazlılar, Galatasaray'a "Bir dahakine edebinle sevin" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'Salıncak' Göndermesi - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın resmi X hesabı, Süper Lig maçında Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maçın ardından sarı lacivert bir salıncağa bindirilmiş kartal paylaşımı yaptı. Siyah beyazlıların sert tepki gösterdiği bu paylaşım, o dönem iki camia arasında gerilime sebebiyet verdi.

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