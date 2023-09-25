Hatayspor'dan muhteşem geri dönüş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 3-2 Hatayspor üstünlüğüyle sona erdi.

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Trabzonspor, 44. dakikada Edin Visca ve 62. dakikada Paul Onuachu ile 2-0 üstünlük yakaladı. Hatayspor, 72. dakikada Rigoberto Rivas'ın golüyle umutlandı ve 88. dakikada Didier Lamkel Ze'nin golüyle beraberliği yakaladı. 90+7. dakikada Dele-Bashiru, Hatayspor'un büyük geri dönüşünü tamamladı.