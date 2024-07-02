Hakan yok, Samet yok... İşte Türkiye'nin Avusturya karşısındaki muhtemel 11'i

EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşılaşacak Türkiye'nin muhtemel 11'i belli oldu.

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Hakan yok, Samet yok... İşte Türkiye'nin Avusturya karşısındaki muhtemel 11'i

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, turu geçerse çeyrek finalde Hollanda-Romanya galibiyle eşleşecek.

Milliler, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale çıkmayı istiyor.

Karşılaşma TSİ ilse 22:00'da başlayacak.

Kritik maçta, Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.

Artur Soares Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak.

VAR'da ise Portekizli Tiago Martins görev alacak.

MUHTEMEL 11

Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, kart cezaları sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Eksikler de göz önüne alındığında Türkiye'nin muhtemel 11'inin şöyle olması bekleniyor:

Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, Orkun, Arda Güler, Kenan, Barış Alper.

Kaynak: Gerçek Gündem

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