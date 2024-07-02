Jose Mourinho'dan transfer itirafı

Trendyol Süper Lig’in güçlü ekibi Fenerbahçe’nin yeni çalıştırıcısı Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

Transfer dönemi, kampta bulunan oyuncuların durumu ve kendisine dair konuşan Mourinho, “İşime odaklanmış durumdayım” dedi.

FB TV’ye konuşan Portekizli teknik insan şunları söyledi:

"Topuk Yaylası kampı, kulübümüzün organizasyon seviyesini anlamam için iyi bir fırsat oldu. Hiçbir organizasyon hatası olmadı. Çok verimli bir kamp geçirdik. Elimizde olan oyuncular farklı, önümüzdeki hafta oyuncular takıma katılınca daha farklı olacak. EURO 2024 bitince daha da farklı olacak. Elimizde birçok genç oyuncu var, onları geleceğe hazırlamaktan mutluyum. Tadic, Szymanski ve Livakovic tatilde. Şu anda yaşadığım zorluk Avrupa Şampiyonası. Geçtiğimiz sezondan kalan kaliteli bir kadromuz var. Transferde duygusal değil, akıllı bir şekilde hareket etmek istiyoruz.

‘AKILLI BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMEK İSTİYORUZ’

Avrupa şampiyonası bittikten sonra durum bizler için farklı olacak. Şu anda kadroda çok fazla genç oyuncu var, onları geleceğe hazırlıyor olmaktan dolayı mutluyum. Şu anda yaşamış olduğum zorluk Avrupa Şampiyonası, tüm oyuncular elimde değil. Transfer döneminde pazarda akıllı bir şekilde hareket etmek istiyoruz.

‘TRANSFERİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM’

Çağlara Söyüncü transferi için çok mutluyum, başkana teşekkür ediyorum. Kalmasını istediğim oyunculardan birisiydi. Biz kulüpte kalmak isteyen oyuncuların takımımızda olmasını isteriz. Kendisiyle Roma'da çalışırken ilgilenmiştim, takıma katmak istemiştim ama orada olmadı. Çağlar burada kalmak için çok uğraştı. Yarın bizlerle Avusturya'ya gelecek. Bu kamp bizim çok önemli, yarın bizlerle birlikte çalışmaya başlayacak. Bu bizim için çok önemli.

‘HİÇBİR TAKIM TRANSFER DÖNEMİNDE ŞAMPİYON OLMAZ’

Basın için transfer dönemi 12 ay açıktır. Bu insanlar için keyiflidir. Bazı takımlar birçok transfer yaptı ama umarım maaşları öderler. Çok yakın bir zamanda ilk resmi maçımızı oynayacağız. Sakin olmamız, duygusal davranmamız gerekiyor. Biz önceliklerimizi biliyoruz. Önümüzdeki haftalardan itibaren bizim yaklaşımımıza uyacak futbolcuları kapacağız. Hiçbir takım transfer döneminde şampiyon olmaz. Sakin olmamız gerekiyor. Ne istediğimizi biliyorum. Transfer döneminde basında çıkanların keyfini sürecek vaktim yok, işime odaklanmış durumdayım.

‘DAHA DİKKATLİ OLMALIYIM’

Pasta kesmek kültürü Türk kültürü mü kulübe ait mi bilmiyorum ama güzel bir kültür. Bir bebeğe yedirir gibi yaşça büyük olanın pasta yedirmesi çok güzel. Buradaki negatif şeylerden biri yemeklerin çok güzel olduğu. Ben kendime iyi bakan biriyim yemekler güzel olduğu için daha dikkatli olmalıyım.”

Kaynak: Gerçek Gündem